В России будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне, заявил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. По его словам, этот центр и его сайт будут открытыми и для граждан России, и для всего мира.

В России будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне, заявил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. По его словам, этот центр и его сайт будут открытыми и для граждан России, и для всего мира.Таким образом, добавил Путин, Россия заткнет правдивой фундаментальной информацией "поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, чтобы достичь сиюминутных политических целей". В качестве примера российский президент сослался на действия Израиля, который ни на секунду не позволяет миру забыть о жертвах Холокоста.Как раз в Израиль Путин поедет в ближайшие дни на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда, передает ТАСС. По словам президента, он очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем инициаторам этого "хорошего события", напоминающего и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов.В северную столицу Путин прилетел для участия в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. В ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений он также призвал руководителей регионов страны поддержать проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) по запуску мобильного приложения для запущенного в октябре 2019 года всероссийского проекта "Помощь для ветеранов". Если ветерану нужно будет сходить за продуктами, дойти в сопровождении волонтера до поликлиники или поработать на дачном участке, он сможет просто нажать кнопку, запрос поступит в ОНФ, и там вместе с волонтерами начнут соответствующую работу.Ранее Минобороны России опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале ведомства появился новый исторический раздел, содержащий в том числе подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.Москва многократно указывала на попытки некоторых стран Европы переписать Историю. В середине декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы, подтверждающие ведение переговоров разных стран с Третьим рейхом.