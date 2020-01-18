Президент России Владимир Путин отверг идею о бессрочном пребывании у власти главы государства.

Президент России Владимир Путин отверг идею о бессрочном пребывании у власти главы государства. В субботу в Санкт-Петербурге президент побеседовал с ветеранами Великой Отечественной войны, во время которой один из участников попросил не ограничивать полномочия президента "конкретным сроком".Как выразился ветеран, чтобы "народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное". Также он высказал благодарность Путину за укрепление обороноспособности страны, пишет РИА Новости.В свою очередь, Путин объяснил, что практика пожизненного пребывания во власти не оправдывает себя. Ситуацию середины 1980-х годов, когда руководители СССР часто сменяли друг друга из-за смерти, Путин назвал тревожной."Руководители государства один за одним уходили из власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому не возвращаться", — заявил Путин.Путин также поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано.