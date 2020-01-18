В субботу президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу Мать-Родина.

В субботу президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу "Мать-Родина". Глава государства почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в День прорыва блокады Ленинграда.Путин в траурной процессии вдоль братских могил сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города.Президент возложил цветы на могилу его малолетнего брата, погибшего в блокаду. У монумента "Мать-Родина" Путин поправил на венке ленты в цветах государственного флага.Президент не раз вспоминал, что его отец Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен на "Невском пятачке" 17 ноября 1941 года.Позднее сегодня президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и побеседует с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.На Пискаревском кладбище покоятся 420 тысяч жителей блокадного Ленинграда и 70 тысяч защитников города, пишет "Интерфакс".