Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику Рубежный камень в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда. Монумент находится на Невском пяточке в Кировском районе, там в годы Великой Отечественной войны был ранен отец президента.

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда. Монумент находится на Невском пяточке в Кировском районе, там в годы Великой Отечественной войны был ранен отец президента.Прорыв блокады Ленинграда произошел 77 лет назад. В честь этого знаменательного события Путин также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга, встретится с ветеранами войны.В церемонии возложения также участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и полномочный представитель по СЗФО Александр Гуцан, передает РИА Новости.Мемориальный комплекс "Рубежный камень" был открыт на Невском пятачке в 1971 году. В металле на обелиске выложены строки стихотворения Роберта Рождественского. Входит в состав памятников Зеленого пояса Славы Ленинграда.