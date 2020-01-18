На юго-западе Индии рассерженный слон устроил погоню за грузовиком, на котором перемещались сотрудники заповедника. Животное несколько раз догоняло свою цель, нанося ей мощные удары. Один из пассажиров автомобиля снял происходящее на камеру своего смартфона.

Один из очевидцев снял на камеру своего смартфона необычную погоню, произошедшую вечером в минувший четверг, 16 января, в заповеднике, расположенном неподалеку от города Хунсур в штате Карнатака на юго-западе Индии.Грузовик, на котором передвигались работники парка, чем-то не понравился слону. Атака произошла внезапно и люди были застигнуты врасплох.Водитель не успел развернуться и попытался уехать задним ходом, однако животное не отставало, периодически догоняя "цель" и нанося ей мощные удары. В какой-то момент слон отстал от машины, сочтя свою миссию выполненной.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, чего не скажешь об автомобиле, вышедшем из стычки с помятой кабиной и без стекол.