Купание в проруби в Крещение не является обязательным для православного человека, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе Церковь и мир на канале Россия 24.

Купание в проруби в Крещение не является обязательным для православного человека, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24".Говоря о своем отношении к купанию в проруби, Иларион рассказал, что ранее, когда позволяло время, он совершал такие омовения регулярно и в любое время года вне зависимости от погоды. Он напомнил, что вопреки сложившемуся мнению, омовение в крещенской купели не является обязательным и не входит в число церковных таинств. Исключением является обряд крещения, когда человек погружается в крещальную купель.Иларион подчеркнул, что празднование Крещения Господня состоит в посещении храма, участии в литургии, причащении и т.п. Верующий может принять участие в молитве на освящение воды, а затем взять освященную воду с собой, чтобы использовать ее в течение года для исцеления души и тела.Замминистра здравоохранения России Олег Салагай посоветовал россиянам купаться на Крещение только в выделенных местах, постараться забыть о вредных привычках и согреваться после купания горячим чаем. Медик настроен резко против приема алкоголя перед погружением в воду. А курить не рекомендуется не только до, но и после омовения. Слишком голодному или наоборот сытому, только что из-за стола, также не рекомендуется погружение в купель. В идеале последний прием пищи должен быть за 2 часа до купания.А вот если вы почувствовали недомогание, головокружение, поднялась температура или проявились симптомы простуды, то от купания лучше отказаться. Обладателям хронических диагнозов необходимо посоветоваться с врачом.Ранее сообщалось, что только в Москве будут организованы более 45 мест для крещенских купаний.