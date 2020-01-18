Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере. 28-летняя уроженка Пермской области показала результат 1 минута 35.482 секунды.

Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере. 28-летняя уроженка Пермской области показала результат 1 минута 35.482 секунды.Второй стала немецкая спортсменка Юлия Таубиц (+ 0.142), а бронзовую медаль взяла другая россиянка Виктория Демченко (+0.170).Стоит отметить, что для Ивановой это золото стало шестым на европейских первенствах и четвертым в индивидуальных соревнованиях. Для Демченко же эта медаль стала первой на чемпионатах Европы.