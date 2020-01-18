Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о ралли-марафоне Дакар-2020 в Саудовской Аравии, где он вместе со штурманом Антоном Власюком занял второе место в общем зачете мотовездеходов.

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о ралли-марафоне "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, где он вместе со штурманом Антоном Власюком занял второе место в общем зачете мотовездеходов."Я считаю, что второе место на "Дакар-2020" – неплохой результат, которого мы, безусловно, достойны, учитывая уровень конкуренции в нашем классе SSV, – написал Карякин в Instagram. – Как и в любом другом "Дакаре", нам пришлось непросто, но мы ровно прошли всю дистанцию".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Sergei Kariakin SnagracingTeam (@snagracing) 16 Янв 2020 в 11:15 PSTНапомним, первенствовал в общем зачете мотовездеходов американец Кейси Карри (53 часа 25 минут 52 секунды), от которого Карякин отстал на 39 минут 12 секунд, а замкнул тройку лидеров чилиец Франсиско Лопес Контардо (+52.36).