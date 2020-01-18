Главари террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации в Сирии хотят спровоцировать новый виток эскалации конфликта в расчете на поддержку Запада. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Юрий Боренков.

Главари террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации в Сирии хотят спровоцировать новый виток эскалации конфликта в расчете на поддержку Запада. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Юрий Боренков.Выступая на брифинге в субботу, 18 января, он констатировал, что сирийское мирное население высказывает недовольство диктатурой террористов и организует протестные акции. С другой стороны, все больше боевиков, недовольных уровнем материального содержания, также выходит из-под контроля главарей незаконных вооруженных формирований. Поэтому, чтобы не потерять контроль над оккупированными территориями и противостоять правительственным войскам в Идлибе, главари джихадистов стремятся вновь разжечь конфликт, отметил Боренков.Запад же своим вмешательством вновь попытается не допустить решительных действий сирийской армии, которая должна ликвидировать "террористическое гнездо" в Идлибе, добавил российский генерал.В субботу, по его информации, продолжились столкновения в районе населенного пункта Абу-Джреф провинции Идлиб, начавшиеся накануне вечером. Позиции правительственных сил атаковали около 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков. Кроме того, сирийские войска отбили попытки наступления боевиков в провинции Алеппо, продолжились обстрелы населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама, пишет ТАСС.Основную ответственность за обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации несут боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В группировке, другое название которой "Хайат Тахрир Аш-Шам", насчитывается не менее 20 тысяч боевиков, указал Боренков.Кроме того, в Сирии продолжается воздушное патрулирование, которое осуществляется силами российской армейской авиации, и патрулирование подразделениями российской военной полиции, отмечает "Интерфакс".