Целью мероприятия было разъяснение информации о правовой ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также последствиях их потребления…

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие в ГБОУ СОШ «Школа №949».Целью мероприятия было разъяснение информации о правовой ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также медицинских и социальных последствиях их потребления.В начале мероприятия присутствующим был показан видеофильм «Неверный шаг». Затем перед учащимися выступила специалист-эксперт 1 отделения ОМВП (Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики) УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова. Она подробно разъяснила такие понятия, как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка» наркотиков. А также рассказала подросткам об административной ответственности, пояснив, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Особое внимание специалист-эксперт уделила теме безопасного поведения молодежи в цифровом пространстве, так как в настоящее время Интернет является одним из основных каналов распространения наркотиков. Учащиеся активно задавали вопросы по поводу модели безопасного поведения в социальных медиа, сотрудники Управления ответили на все интересующие их вопросы. В конце встречи были обыграны способы уклонения от сетевых манипуляторов.Ребята и педагоги отметили, что такие мероприятия очень полезны для подрастающего поколения, и они узнали много нового.Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве