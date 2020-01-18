Московский учитель физики Ирина Лукьянова приходит в себя в больнице после нападения школьника. На требование отложить наушники подросток отреагировал агрессивно. Выясняется, что неприятные инциденты происходили с ним и ранее. Ну а директор школы, где все произошло, принял решение уволиться.

Московский учитель физики Ирина Лукьянова приходит в себя в больнице после нападения школьника. На требование отложить наушники подросток отреагировал агрессивно. Выясняется, что неприятные инциденты происходили с ним и ранее. Ну а директор школы, где все произошло, принял решение уволиться.Учитель физики московской школы номер 113 Ирина Лукьянова в больнице: у нее сотрясения мозга, разбито лицо. Приходится только догадываться, что она пережила на том уроке.Ирина Лукьянова сделала школьнику замечание, попросила снять наушники. Он отказался, тогда учительница попыталась снять их сама и порвала. 15-летний крепкий парень ударил 60-летнюю женщину два раза в лицо. Разнимать их стали сами дети. Они уверяют, что охранник школы отказался помочь, не реагировало и руководство учебного заведения.Одноклассники рассказывают, что учительница, после отказа парня снять наушники, подошла и выдернула их. А школьник стал ее сначала бить, потом порезал о стакан руку, учительнице нос разбил."У него мать в тюрьме, он с отцом и бабушкой живет, пьют они там все", – говорят одноклассники.Известно, что мальчик состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, но занимались ли им психиатры, не ясно. Его соседи рассказывают о прецеденте, после которого подростка наверняка должны были обследовать."Вышел на козырек школы, сказал, что он никому не нужен и хочет спрыгнуть. Вызывали психиатра", – рассказывает соседка.Психологи говорят: очевидно, что подросток уходил от своих семейных проблем и одиночества в киберпространство."Он находился в киберпространстве. Есть явная зависимость, он агрессивно себя ведет, когда его вынимают из этого киберпространства", – объясняет клинический психолог Артур Гараганов.Специалисты говорят: есть механизмы воздействия на таких детей, но кто именно должен заниматься таким сложным подростком, вопрос."Работа учителя как будто превращается не в то, что он должен обучать детей, а в какого-то инспектора юриста. Напиши служебную записку завучу, предупреди классного руководителя, обратись к социальному педагогу, попроси психолога этим заняться", – советует преподаватель математики ГБОУ "Школа имени Достоевского" в Москве Каро Кургинян.Это не первая история нападения ученика на учителя прямо в стенах школы. Вот так выглядел молодой педагог школы номер 15 в Королеве – он попросил подростка вынести мусор, тот два раза ударил преподавателя по голове. А вот так несколько учеников в Иркутской области избивают 70-летнюю учительницу физкультуры.Что касается случая в московской школе номер 113, о том,что семья подростка асоциальна, знали все. Ведется проверка, есть сведения что директор школы Туба Давор увольняется по собственному желанию.