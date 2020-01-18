18.01.2020

2020-01-18 16:10:04

Спасавшая козлят хозяйка погибла в огне

Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу в селе Овсянниково Ковровского района. Скорее всего из-за неисправности печного отопления, деревянный дом уже горел по всей площади — 160 кв.м.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники, 13 человек. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома, а четверо жителей еще до их приезда выбрались наружу сами, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.

Однако 32-летняя женщина решила вернуться в горящий дом, чтобы спасти оставшихся там козлят. К сожалению, она погибла.

Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области