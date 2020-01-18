В Дагестане обнаружены законспирированные ячейки террористической организации Исламское государство (запрещена в РФ). Как выяснилось, в них входили даже школьники.

В Дагестане обнаружены законспирированные ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как выяснилось, в них входили даже школьники.Как сообщил заместитель директора ФСБ России — глава аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Сироткин, в ячейках насчитали в общей сложности 30 членов, в том числе юноши в возрасте от 16 до 24 лет. Это не только учащиеся школ, но также студенты колледжей и неквалифицированные рабочие.В прошлом году в Дагестане была пресечена деятельность 11 подобных ячеек. Сироткин отметил, что, хотя количество террористических ячеек в республике снижается по сравнению с 2018 годом, однако они продолжают создаваться, пишет ТАСС.Ранее председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что на Северном Кавказе в 2019 году было предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек. В ноябре прошлого года в Дагестане была разоблачена ячейка "финансистов" ИГ, которой удалось собрать минимум 10 миллионов рублей для финансирования террористов в Сирии.