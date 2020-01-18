Черные ящики сбитого под Тегераном Boeing 737 расшифровать в Иране невозможно, их отправят на Украину, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Если это не удастся, бортовые самописцы ждут во Франции.

"Черные ящики" сбитого под Тегераном Boeing 737 расшифровать в Иране невозможно, их отправят на Украину, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Если это не удастся, бортовые самописцы ждут во Франции.В пятницу Тегеран получил повторный запрос на "черные ящики" от Киева. Предыдущий запрос датировался 15 января, тогда же директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что международные эксперты начнут расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.Перед этим глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал о договоренности со своим коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД Ирана заверил, что Иран передаст черные ящики после того, как к ним на месте получат доступ международные эксперты, передает ТАСС.Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул на землю ранним утром 8 января 2020 года сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли 176 человек.11 января Генеральный штаб вооруженных сил Ирана сообщил, что самолет по ошибке был сбит войсками ПВО страны. 14 января было сообщено, что в Иране арестованы несколько человек по делу о крушении украинского "боинга".