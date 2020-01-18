В Эстонии местный житель нашел в торфянике останки пилота ВВС Красной армии и обломки штурмовика Ил-2.

В Эстонии местный житель нашел в торфянике останки пилота ВВС Красной армии и обломки штурмовика Ил-2. Как написала газета Postimees, во впадине после небольших раскопок он обнаружил металлические части креплений парашюта, которые были в закрытом положении. Стрелок Ил-2 выпрыгнул с парашютом, а пилот, по-видимому, пытался совершить аварийную посадку.Как успели выяснить члены исторического клуба "Воронок", 30 августа 1944 года группа штурмовиков атаковала склады боеприпасов в Мелески. По архивным записям Люфтваффе Германии, один из советских самолетов был подбит кавалером Рыцарского креста Герхардом Тибеном, пилотировавшим истребитель.После взрыва при неудачном приземлении части тела пилота были разбросаны на большое расстояние. Местные жители похоронили их в яме от падения Ил-2 и детонации боеприпасов.Поисковикам удалось обнаружить номер самолета, и они надеются установить имя пилота с 90-процентной вероятностью. Найденные останки переданы клубу военной истории Front Line для перезахоронения на Маардуском кладбище под Таллином в мае.