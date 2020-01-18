Две женщины попали в больницу после аварии в Петрозаводске, где легковой автомобиль оказался на тротуаре после столкновения с другим транспортным средством. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела наезд на пешеходов, произошедший днем в субботу, 18 января, на пересечении улиц Горького и Красноармейской в Петрозаводске.Водитель автомобиля Ford Fusion попытался повернуть налево – в ходе осуществления этого маневра он врезался во встречную легковушку Daewoo Nexia.После столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила двух женщин.Как сообщают СМИ, пострадавшие были госпитализированы, характер и степень полученных травм пока не уточняется.