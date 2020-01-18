Свежая чистая вода без примесей - в каждый дом. В Суздале сегодня историческое событие- завершение реконструкции местной водозаборной станции. В строй введена современная автоматизированная система водоочистки.
Проект реализован благодаря проекту " Чистая вода" партии "Единая Россия", депутатам Законодательного Собрания, суздальским властям, а главное- инициативе жителей. Долгие годы из кранов в Суздале текла вода техническая, и с этой проблемой люди неоднократно приходили на приёмы. Проект "стратегического" объекта поддержали власти региона (на тот момент губернатором была Светлана Орлова
). Общая стоимость проекта - около 47 с половиной миллионов рублей.
Водопровод в Суздале появился в 1967-ом, а водозабор функционирует с 68-ого. Теперь же, в начале 2020-ого открыта новая страница "коммунальной истории" Суздаля. Участниками торжественной церемонии стали Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания области, глава администрации Суздаля Сергей Сахаров, замглавы администрации района Татьяна Срибная, представители подрядчика, местного водоканала, жители, руководители уличкомов.
Рядом со станцией установлены современные резервуары чистой воды, а сама вода проходит несколько стадий очистки. Её высокое качество уже успели оценить и суздальцы, и туристы. Своё тысячелетие древний Суздаль официально отметит в 2024-ом году. Дальнейшее повышение его туристического потенциала- не только бережное сохранение исторического наследия, но и достойная инфраструктура, в том числе- коммунальная. Так что решение "водных"проблем Суздаля- весомый вклад в его развитие. Все подробности - в репортаже Марии Платанюк в наших выпусках, и на наших страницах в социальных сетях.