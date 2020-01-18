Российская теннисистка, 112-я ракетка мира Наталья Вихлянцева в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 25 минут проиграла представительнице Словении Кайе Йуван – 3:6, 3:6.

Российская теннисистка, 112-я ракетка мира Наталья Вихлянцева в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 25 минут проиграла представительнице Словении Кайе Йуван – 3:6, 3:6.Вихлянцева единожды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи, а у Йуван, занимающей 126-е место в рейтинге WTA, один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейков из 15.В параллельной игре за выход в основную сетку турнира 19-летняя россиянка Варвара Грачева (106) за один час 36 минут проиграла 31-летней шведке Юханне Ларссон (213) – 5:7, 3:6.