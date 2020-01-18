Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил команду КАМАЗ-мастер с победой на ралли-марафоне Дакар-2020, который проходил в Саудовской Аравии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с победой на ралли-марафоне "Дакар-2020", который проходил в Саудовской Аравии.Глава государства отметил, что экипажи уверенно прошли все этапы рейда, проявили сплоченность и нацеленность на результат. Также он подчеркнул, что спортсмены продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественных автомобилей. Победа "КАМАЗ-мастер" стала, по словам Путина, настоящим подарком болельщикам.Напомним, победителем "Дакара-2020" в общем зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова. Его партнер по команде "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов занял второе место в итоговом протоколе, а замкнул тройку лидеров гонщик белорусской команды МАЗ Сергей Вязович.