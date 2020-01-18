Пожилая женщина скончалась в больнице от травм, полученных в результате наезда. Водитель начал движение задним ходом, не заметив, что у него на пути находится пешеход. Газель сбила и переехала пострадавшую.

Пресс-служба ГИБДД Чувашии обнародовала кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент фатального ДТП, произошедшего днем в минувшую пятницу, 17 января, на улице 50 лет Октября в Чебоксарах.Водитель фургона, начавший движение задним ходом, не заметил, что позади его автомобиля находится пешеход."Газель" сбила и переехала пожилую женщину и только после этого мужчина, находившийся за рулем, заметил неладное и остановил машину.Как сообщили в полиции, 78-летняя пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализированы. Через некоторое время она скончалась в больнице.