Недавно коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу Моя прекрасная няня прокомментировала состояние онкобольной актрисы. Новые данные не на шутку обеспокоили народ.

Недавно коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала состояние онкобольной актрисы. Новые данные не на шутку обеспокоили народ.В прошлом году в Сети появилась громкая и жуткая новость – у Анастасии Заворотнюк, по основной версии, обнаружили рак мозга. Артистка была госпитализирована. Сейчас она борется за жизнь. Ее родные отказываются общаться с журналистами и как-то комментировать состояние знаменитости, что рождает множество слухов. То в анонимных телеграмм-каналах писали заявления о смерти Заворотнюк, то появлялись сплетни о частичной парализации.Знакомые Анастасии, по всей видимости, также не в курсе ситуации или же не считают нужным выставлять информацию на общественное обсуждение. Впрочем, даже общие фразы, касающиеся онкобольной артистки каждый раз порождают в Сети новые дискуссии.Так под статьей, где коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" высказалась о ее состоянии, развернулась очередная "баталия". Пользователи отметили, что каждый день их тревога за больную раком мозга Анастасию возрастает."Скользкая, мутная и сильно затянувшаяся ситуация. Очень все странно", "Мне хочется плакать и поцеловать ее в лоб...", – высказались поклонники актрисы. Впрочем, некоторые воспользовались случаем и продемонстрировали любовь к знаменитости в стихотворной форме."Что со мной ты натворила? / Как смогла мне жизнь сменить? / Ты меня в себя влюбила, / Все тебе я смог простить. / Как меня не замечала, / Как ты мучила меня, / Хоть меня ты отвергала / Все ж добился я тебя", – написал один из фанатов онкобольной Заворотнюк.11 Дек 2019 в 4:42 PST