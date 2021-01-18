На фоне истории со штрафами на Алексея Косилова, среди перевозчиков прошла информация о его скорой отставке. Якобы главный транспортник региона может покинуть свой пост уже на этой неделе.

На фоне истории со штрафами на Алексея Косилова, среди перевозчиков прошла информация о его скорой отставке. Якобы главный транспортник региона может покинуть свой пост уже на этой неделе. Официального подтверждения этому пока нет. По мнению перевозчиков, отставка может быть связана с переделом рынка пассажироперевозок, дескать именно с подачи департамента транспорта неугодные компании остаются за бортом,