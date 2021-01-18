Областной суд снял с экс-начальника Росгвардии по Владимирской области обязанность возместить ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Областной суд снял с экс-начальника Росгвардии по Владимирской области обязанность возместить ущерб в размере 50 тысяч рублей.Напомним, в августе Октябрьский суд Владимира Последнее слово бывшей начальницы владимирской Росгвардии – оно заняло чуть более 20 минут. В нем Мокшина заявила, цитата «даже в целях получения каких бы то ни было преференций и индульгенций, я не могу признать себя виновной в том, чего я не совершала».По пяти разным эпизодам Альфию Мокшину приговорили к трём годамлишению свободы условно. Также в течение трех лет она не сможетопределенныедолжности. Защита решила настаивать на повторном слушании дела. И вот - пока достигнут весьма скромный успех.