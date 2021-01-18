России будет легче склонить президента Белоруссии Александра Лукашенко к интеграции и уступкам на фоне масштабного внутриполитического кризиса в республике. Об этом заявил политолог Павел Усов.

России будет легче склонить президента Белоруссии Александра Лукашенко к интеграции и уступкам на фоне масштабного внутриполитического кризиса в республике. Об этом заявил политолог Павел Усов.Кремль заинтересован в ослабленном Лукашенко, который потерял внутреннюю легитимность, уверен эксперт. В то же время он считает, что для Москвы принципиально важно сохранить белорусского лидера у власти.Кроме того, России необходимо, чтобы подавление белорусских протестов велось руками Лукашенко, отметил политолог. По его словам, прямое вмешательство Кремля привело бы к ужесточению западных санкций.Политический кризис в Белоруссии дает возможность усилить зависимость Лукашенко от России, заявил эксперт. Он напомнил о подписании соглашения о сотрудничестве между республиканским Министерством внутренних дел и Росгвардией.По словам Усова, остается только догадываться, какие договоренности были заключены на встрече Лукашенко с Путиным в Сочи 14 сентября. Аналитик полагает, что президенты проговаривали вопросы углубленной интеграции и размещения российской военной базы в Белоруссии. После стабилизации обстановки Москва расширит свое влияние в республике, приводит мнение эксперта портал "Солидарность".Усов считает, что через Лукашенко Россия укрепляет свои позиции в Белоруссии. При нынешнем президенте произошла русификация культурного, образовательного и информационного пространства республики, перечислил эксперт.Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против него персональные санкции. Под удар также попали чиновники из окружения главы государства.