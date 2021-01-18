Фрески кисти великого Андрея Рублёва, великолепие главного храма владимирской земли и чистые, сильные голоса Архиерейского хора.

Музыкальныйи духовный подарок от Архиерейского хора города Владимира. С большим Рождественским концертом коллектив выступил в Успенском кафедральном соборе.Об истории митрополичьего хора и концерте в канун праздника Крещения - Мария Платанюк.Певческое искусство как служение… Фрески кисти великого Андрея Рублёва, великолепие главного храма владимирской земли и чистые, сильные голоса Архиерейского хора. В Свято- Успенском кафедральном соборе - большой Рождественский концерт. В программе - произведения протоиереев Аллеманова и Горбачука, композиторов Леонтовича, Гречанинова, Дегтярёва. Дирижирует коллективом регент Татьяна Оганян. Во главе архиерейского хора она больше двух десятилетий.Татьяна Оганян, регент Архиерейского хора г. Владимира: “Хор стал такой семьёй. Это не просто коллектив - пришли, ушли, друг друга не знаем, пришли как на работу. Все ребята у нас верующие, и они знают, зачем они приходят. Они пришли воздать хвалу Господу нашему Иисусу Христу”.Началом пути стал далёкий 98-ой, рассказывает матушка Татьяна. На создание хора для архиерейских богослужений в Успенском соборе её благословил владыка Евлогий, архиепископ Владимирский и Суздальский. Известный ныне коллектив создавался трудом и молитвой. Сама Татьяна Оганян - профессиональный скрипач, брала уроки у маэстро Спивакова, а вокалом занималась с детства. Костяк её детища - тот же, что и 20 лет назад. Роман Клементовский в хоре - с момента основания. Роман - хормейстер, дирижёр и заместитель регента.Роман Клементовский, дирижёр хора, заместитель регента Архиерейского хора г.Владимира: “Каждодневно я думаю о хоре, работаю для хора. Я всегда в мыслях в хоре, с хором и о хоре. Любое, даже не самое лучшее выступление- это праздник для тех, кто слушает и для тех, кто поёт”.Вместе с Архиерейским хором проходило и становление участников. В коллективе, по словам регента, выросли и её дети. Участники хора благодарят нынешнего правящего архиерея - владыку Тихона. Он поддерживает и направляет в непростые времена.Анастасия Захарова (Оганян), солистка Архиерейского хора г. Владимира: “Время эпидемии, пандемии. У нас был морально был небольшой спад. Было тяжело. Мало прихожан. И благодаря нашему владыке- митрополиту Тихону- он нас поддерживал- мы не упали духом. И каждый раз на своей проповеди он согревает нас своими словами”.На каждой новой службе песнопения звучат иначе, подчёркивает регент. Сама суть большого православного праздника даёт посыл, «настраивает» звучание.Голосу не нужны «искусственные краски». Об особой атмосфере концерта говорят и гости Владимира, и постоянные прихожане.Александра Петрова, прихожанка Успенского кафедрального собора: «Какая-то благодать на душе. Сюда же приходишь не эстраду слушать. Душевное состояние соответствует этому пению».Своим покровителем специалисты церковного пения называют Святителя Афанасия, епископа Ковровского. Ещё в годы революционного лихолетья он стал создателем службы всем русским святым, получив благословение Всероссийского Поместного Собора. Потом будут тюрьмы и лагеря. В них владыка провел 33 года жизни. Церковные песнопения Святитель Афанасий называл «дивными». Подчёркивая «глубину мыслей, богатство содержания, красоту изложения». В этих произведениях - отражение традиций, уважение к духовному наследию и, бесспорно, сила веры.Мария Платанюк, Иван Гавриков«Вести-Владимир»