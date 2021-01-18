И теперь пойдет под суд.

И теперь пойдет под суд.Напомним, что19 сентября прошлого года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился настоятель Свято-Богоявленского монастыря поселка Мстёра. Священнослужитель написал заявление о краже пожертвований из храма.Сейчас вязниковской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. 34-летний мужчина уже был ранее сулим. Ему вменяется тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник незаконно проник в помещение кельи и, воспользовавшись временным отсутствием настоятеля, тайно похитил из шкафа денежные средства в сумме более 1,1 млн рублей.Вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном. Рассматривать дело по существу будет Вязниковский городской суд. За совершенное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.