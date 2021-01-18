Штраф наложен комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области по жалобе ООО «Альянс Авто плюс».

Штраф наложен комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области по жалобе ООО «Альянс Авто плюс».Заявитель пожаловался на действия организатора торгов — департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Она признана признана обоснованной, сообщила пресс-служба УФАС.Поскольку конкурсная документация, являвшаяся предметом обжалования, утверждена приказами директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, то он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 000 рублей.