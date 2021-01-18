За последнее время он дважды оштрафован на 6 и 15 тысяч рублей.

В антимонопольную службу региона пожаловалась компания «Альянс Авто плюс». Предпринимателям не понравились действия организаторов торгов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам, коими выступали чиновники департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Как пояснили в пресс-службе УФАС, жалоба признана обоснованной.Нарушения были выявлены конкурсной документации, подписанной директором вышеуказанного ведомства. В результате он оштрафован на 6 тысяч рублей.Ранее главу ведомства привлекли к ответственности за бездействие.«Оно выразилось в длительном необъявлении конкурса на право получения свидетельств. Таким образом, выявлено нарушение закона о защите конкуренции», - добавили в пресс-службе УФАС.Штраф составил – 15 000 рублей.