Александр Королёв останется в СИЗО. Октябрьский райсуд продлил меру пресечения директору “Владимиртеплогаза” ещё на два месяца. Таким образом, под арестом Королёв останется до 18 марта

Александр Королёв останется в СИЗО. Октябрьский райсуд продлил меру пресечения директору “Владимиртеплогаза” ещё на два месяца. Таким образом, под арестом Королёв останется до 18 марта включительно. Королёва обвиняют в причинении ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель “Владимиртеплогаза” в сентябре 2020 года использовал своё служебное положение и выписал себе, а также своему заму