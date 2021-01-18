Утром 18 января на территории Владимирской области произошло два пожара, в результате которых погибли люди.

Утром 18 января на территории Владимирской области произошло два пожара, в результате которых погибли люди.В 6.53 в Главное поступило сообщение о пожаре в строительном вагончике в селе Телесниково Судогодского района. Он был обнаружен поздно, когда огонь распространился по всей площади – 20 кв.м. В ходе тушения, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина. Его личность сейчас устанавливается. По предварительной информации, причиной пожара могла послужить неисправность печки-буржуйки, установленной в данном вагончике.А в 8.08 пришло сообщение в селе Никулино Гусь-Хрустального района. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 4 кв.м., в ходе тушения на месте было обнаружено тело погибшего 59-летнего мужчины. Пожар мог произойти из-за неисправности самодельного печного оборудования.Также дознаватели МЧС России в обоих случаях рассматривают и такую причину пожара, как неосторожное обращение с огнём. Погибшие вели асоциальный образ жизни и могли халатно отнестись к требованиям пожарной безопасности в жилье.