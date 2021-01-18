Выступили против повышения цены за проезд в общественном транспорте. Активисты “Единой России” считают необоснованным увеличение тарифа. Напомним, в декабре владимирские перевозчики

Выступили против повышения цены за проезд в общественном транспорте. Активисты “Единой России” считают необоснованным увеличение тарифа. Напомним, в декабре владимирские перевозчики заявили о необходимости повышения платы за одну поездку – в автобусах на 7 рублей, а в троллейбусах – на 4 рубля. Как считают сами перевозчики, это позволит избежать убытков: из-за пандемии резко сократилось число