Российские экономисты озвучили неутешительный прогноз. По их словам, страну захлестнет волна банкротств физических лиц.

Российские экономисты озвучили неутешительный прогноз. По их словам, страну захлестнет волна банкротств физических лиц.Эксперт Константин Селянин рассказал, что кредитный коллапс может произойти в России уже в феврале этого года. С одной стороны, это связано с ростом кредитов (банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов в октябре), а, с другой – с падением доходов жителей страны.Экономист напомнил, что в период с апреля по октябрь 2020 года в стране был объявлен мораторий на обслуживание кредитов. Теперь же все это закончилось. "По статистике Центробанка видно, что количество "плохих" кредитов начало серьезно увеличиваться", – подчеркнул Селянин.Рост числа банкротств напугал и члена генерального совета "Деловой России" Антона Любича. В разговоре с эксперт сообщил, что из-за пандемии многие отрасли сильно пострадали, люди много месяцев не работали. Меры, принятые правительством для поддержки экономики, скоро перестанут действовать.Российские предприниматели ранее заявили, что в 2021 году Такая ситуация объясняется ухудшением общеэкономической ситуации в стране. Тем не менее серьезных потрясений не будет, успокоила граждан руководитель Вольного экономического общества Маргарита Ратникова.