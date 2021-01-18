Ситуация в Белоруссии стремительно ухудшается. Долги республики перед Россией растут, заявил глава Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Ситуация в Белоруссии стремительно ухудшается. Долги республики перед Россией растут, заявил глава Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.Эксперт рассказал, что в прошлом году инфляция в Белоруссии выросла до 7,4% – максимального за четыре года уровня. В декабре 2020 года инфляционные ожидания увеличились до 18%-20%. Убыточным предприятиям прощали долги, а богатым раздавали льготы и преференции.Крупные инвестиционные проекты в республике провалились. Государственная программа по модернизации предприятий, начатая во второй половине 2000-х, так и не принесла плодов. По словам Романчука, большинство проектов были воплощены в жизнь в течение 10-15 лет, но они так и не стали источниками роста.Число пострадавших из-за пандемии компаний выросло в период с января по октябрь прошлого года на 26,8%, чистая прибыль упала до 58,8%. Убытки строительных организаций увеличились в 12,8 раза, а ресторанов общественного питания и гостиниц – в 15 раз, передает "ПолитНавигатор".По словам аналитика, за январь-ноябрь 2020 года – на 25,6%. Более 90% долга номинировано в иностранной валюте. "Белоруссия поставила себя в еще более уязвимое положение в отношениях со своими традиционными кредиторами, в первую очередь, с Россией", – заключил Романчук.