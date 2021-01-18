За минувшие сутки на 18 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки на 18 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Накануне цифра была больше - 160 случаев.8 человек с подтвержденным COVID-19 умерли за последние 24 часа. Общее количество погибших достигло 590 человек.142 человека закрыли больничный.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 21 511 случаев заболевания.