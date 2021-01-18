Он подозревается в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере.

Гендиректор «Владимиртеплогаза» Александр Королев останется под арестом до 18 марта. Такое решение принял Владимира.Напомним, он вприсвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Всентябре Королев, используя свои полномочия, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 миллионов рублей, заместителю главного директора и главному бухгалтеру «Владимиртеплогаза» в общей сумме – более 1,4 миллионов рублей.