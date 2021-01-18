Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус высказался о ситуации с коронавирусом в мире. По его словам, человечество оказалось на грани моральной катастрофы.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус высказался о ситуации с коронавирусом в мире. По его словам, человечество оказалось на грани моральной катастрофы.Гебрейесус указал на проблему неравномерного распределения вакцин от COVID-19. По его словам, около 39 миллионов доз препарата были доставлены в 49 стран с высокими доходами, и лишь 25 доз вакцины попали в одну из беднейших стран мира."Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала", – заявил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции. Ценой этого провала станут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах.Специалист отметил, что несмотря на поддержку равноправного распределения вакцины, некоторые страны заключают двусторонние сделки, поднимают цены на препарат и пытаются "влезть в начало очереди" за ним.Гендиректор международной организации заверил, что вакцины хватит на всех. Гебрейесус призвал лидеров стран работать как одна большая семья, уделять внимание тем, кто наиболее уязвим перед пандемией.Напомним, коронавирусом в мире заразились более 95 миллионов человек. Больше всего случаев выявили в Соединенных Штатах (24 миллиона). За ними идет Индия (10 миллионов) и Бразилия (8 миллионов).Россия находится на четвертом месте в списке стран. COVID-19 обнаружили у 3 миллионов граждан. С 18 января по всей стране . Жители страны могут привиться бесплатно.