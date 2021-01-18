В демонстрационном вольере у деревни Савинская Гусь-Хрустального района - большое пополнение.

В демонстрационном вольере у деревни Савинская Гусь-Хрустального района - большое пополнение. Из Муромского заказника туда были перевезены 4 взрослые зубрицы и один годовалый бычок. Животные составили компанию одинокому взрослому зубру, который поступил в распоряжение национального парка "Мещёра" год назад из зоопарка Нижнего Новогорода. Теперь за этим стадом зубров смогут наблюдать туристы. Говорит ведущий специалист по животному миру национального парка "Мещёра" Виктор Перерва.- Сейчас 6 голов находятся в этом вольерном комплексе. Кроме того там находится в одном из отсеков молодой самец лося, его в прошлом году по весне от браконьеров спасли. И он сейчас привык к людям и стал почти ручной, и будет экспонатом для туристов, которые будут приезжать в нацпарк в этот вольерный комплекс. Подкормочные площадки прямо недалеко от маршрута, т.е. можно через изгородь наблюдать этих зверей вживую.В зимнее время года зубры каждый день получают порцию зёрен пшеницы, также на подкормочной площадке есть запас сена и соли. Одна из зубриц оказалась стельной, так что в 2021 году в стаде ожидается новое пополнение.Ольга Слободнюк