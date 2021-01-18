В демонстрационном вольере у деревни Савинская Гусь-Хрустального района - большое пополнение.
В демонстрационном вольере у деревни Савинская Гусь-Хрустального района - большое пополнение. Из Муромского заказника туда были перевезены 4 взрослые зубрицы и один годовалый бычок. Животные составили компанию одинокому взрослому зубру, который поступил в распоряжение национального парка "Мещёра" год назад из зоопарка Нижнего Новогорода. Теперь за этим стадом зубров смогут наблюдать туристы. Говорит ведущий специалист по животному миру национального парка "Мещёра" Виктор Перерва.
- Сейчас 6 голов находятся в этом вольерном комплексе. Кроме того там находится в одном из отсеков молодой самец лося, его в прошлом году по весне от браконьеров спасли. И он сейчас привык к людям и стал почти ручной, и будет экспонатом для туристов, которые будут приезжать в нацпарк в этот вольерный комплекс. Подкормочные площадки прямо недалеко от маршрута, т.е. можно через изгородь наблюдать этих зверей вживую.
В зимнее время года зубры каждый день получают порцию зёрен пшеницы, также на подкормочной площадке есть запас сена и соли. Одна из зубриц оказалась стельной, так что в 2021 году в стаде ожидается новое пополнение.
Ольга Слободнюк