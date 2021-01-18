Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выступил с оценкой выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) с США. Дипломат считает, что Вашингтон сам спровоцировал такой исход ..

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выступил с оценкой выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) с США. Дипломат считает, что Вашингтон сам спровоцировал такой исход событий.Хуа Чуньин напомнил, что Москва вышла из ДОН лишь после того, как от него в одностороннем порядке отказались США, несмотря на порицание на международной арене. Это привело к снижению доверия между вооружёнными силами держав. Представитель МИД Поднебесной также подчеркнул, что Россия старалась сохранить договор, но взаимных шагов от Соединённых Штатов и других участников соглашения не последовало, передаёт .