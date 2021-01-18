Всеобщий масочный режим действует в России с конца прошлого года. Сколько еще гражданам придется носить средства защиты, рассказали в Минздраве.

Всеобщий масочный режим действует в России с конца прошлого года. Сколько еще гражданам придется носить средства защиты, рассказали в Минздраве.Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что россияне должны ходить в масках до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу. Согласно прогнозам специалистов, граждане станут менее уязвимы перед болезнью через три недели после второй вакцинации.В ходе недавнего брифинга министр здравоохранения подчеркнул, что человек с иммунитетом к COVID-19 может стать переносчиком инфекции после краткосрочного контакта с заразившимся. Мурашко призвал граждан заботиться друг о друге и не забывать носить средства защиты в общественных местах.Отметим, что . За прошедшие сутки диагноз поставили 22 тысячам граждан. Выздоровели и покинули больницы 2,97 миллиона человек. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 66 тысяч летальных исходов.С 28 октября прошлого года во всех регионах России начал действовать всеобщий масочный режим. Граждане обязаны носить средства защиты (маски и перчатки) в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси, в магазинах и аптеках, в лифте и на парковках.