По вопросам уборки Владимира можно обращаться в «ЦУГД» по номеру: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00), а также на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

Владимирские коммунальщики продолжают уборку города от снега. Как сообщает пресс-служба мэрии, они работают круглосуточно без выходных.Ночью 16 января областную столицу разгребали 59 единиц техники и 72 дворника. К середине дня три колонны КДМ по 5-6 машин в каждой трижды прошлись по владимирским улицам.«Затем технику направили в отдаленные микрорайоны», - уточнили в горадминистрации.На тротуарах снег расчищали тракторы, а дворники занимались остановками общественного транспорта, лестничными сходами, пешеходными переходами и подходами к социальным объектам.«С ночи 16-17 января город чистили 53 единицы техники и 74 рабочих ручной уборки. Днём 17 января эти работы продолжали 50 единиц техники и около 70 человек. В ночь с 17 на 18 января «ЦУГД» также вывел на улицы областного центра около 50 единиц техники и 68 рабочих ручной уборки», - рассказывает пресс-служба мэрии.В настоящее время основные дороги расчищены. Вывоз снега продолжается.По вопросам уборки Владимира можно обращаться в «ЦУГД» по номеру: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00), а также на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.