На 1 января 2021 года во Владимирской области насчитывается 12573 многодетные семьи.

На 1 января 2021 года во Владимирской области насчитывается 12573 многодетные семьи.За 9 лет – нормы предоставления многодетным семьям бесплатных земельных участков действуют с 2011 года – на учёт встали 4476 семей региона. На сегодняшний день 4116 из них обеспечены земельными участками. 221 жилой дом построен, ещё 792 семьи получили разрешение на строительство дома. Однако 3103 участка не осваиваются вовсе, главной причиной является отсутствие денежных средств у семей», – проинформировал Валерий Патанин, заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской областиВ очереди на получение бесплатной земли – 303 многодетные семьи. Самая большая очерёдность – в областном центре. Бесплатными участками здесь не обеспечена ещё 71 многодетная семья.«У нас есть основания рассчитывать, что город Владимир закроет проблему с землёй для многодетных уже в этом году: соответствующие кадастровые работы проведены, участки поставлены на кадастровый учёт – в ближайшее время начнётся их предоставление», – сообщил Валерий Патанин.Он также отметил, что целый ряд муниципалитетов полностью обеспечил многодетные семьи участками. Это города Ковров и Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий и Муромский районы.