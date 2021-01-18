Сегодня в 8.08 тревожный сигнал о загорании жилого дома на две семьи поступил из деревни Никулино Гусь-Хрустального района.

Сегодня в 8.08 тревожный сигнал о загорании жилого дома на две семьи поступил из деревни Никулино Гусь-Хрустального района.На момент прибытия пожарных подразделений в доме было сильное задымление. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество. На пожаре обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.