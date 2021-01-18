Сигнал бедствия поступил в 1 час 41 минута с улицы Большая Московская, д. 34.

Сигнал бедствия поступил в 1 час 41 минута с улицы Большая Московская, д. 34.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на чердаке. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество чердачного помещения. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.