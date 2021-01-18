Эту акцию уже второй год подряд проводят по инициативе партии "Единая Россия".

ВоВладимирской области наградили победителей регионального этапапроекта "Диктант Победы". Эту акцию уже второй год подряд проводят по инициативе партии "Единая Россия".Владимир Лялин, региональный координатор проекта "Историческая память": «Задействовано было во Владимирской области более 60 площадок, и конечно в дальнейшем мы будем наращивать обороты. Она важна тем, что не дает нам забыть подвиг наших дедов и прадедов, ну и также, не дает не позволяет изменить нашу историю».В 2020-м из-за пандемии акцию пришлось перенести с весны на сентябрь. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне у нас в регионе смогли около пяти тысяч человек. Одной из площадок диктанта стал Владимирский государственный университет. Победителями стали 5 человек, среди них и ветеран Великой Отечественной войны Николай Матвеевич Щелконогов, к сожалению, его не стало в декабре прошлого года. Еще один отличник - сотрудник университета Дмитрий Голубев.Дмитрий Голубев, участник акции "Диктант Победы": «Удивил вопрос, ну по крайней мере он запомнился. Например, расположить ряд событий 1943 года в порядке их очередности. Для обычных людей, такое восприятие цельное, комплексное, хронологическое, оно не свойственно. Это не в школе, когда мы даты запоминаем, а когда мы просто уже со временем воспринимаем историю именно, как совокупность отдельных событий, их взаимосвязь выстроить не так просто».Екатерина Таманова