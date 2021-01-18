Вечерняя школа № 8 вынуждена отказаться от заочной формы обучения. Печальная история началась ещё в 2019-ом, когда областной департамент образования урезал финансирование школе с заочниками

Вечерняя школа № 8 вынуждена отказаться от заочной формы обучения. Печальная история началась ещё в 2019-ом, когда областной департамент образования урезал финансирование школе с заочниками сразу в 10 раз. Директору пришлось отказаться от этой формы обучения. А ведь в данной школе обучаются взрослые, работающие люди, которые по разным причинам не получили вовремя среднего образования. Естественно