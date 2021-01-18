Мужчина, арендовавший машину, через некоторое время перестал выходить на связь, и платежи за пользование иномаркой прекратились...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции от 30-летней москвички поступило заявление о мошенничестве. Потерпевшая сообщила, что предоставила в аренду автомобиль марки «Фольксваген» своему знакомому. Мужчина через некоторое время перестал выходить на связь, а платежи за пользование арендованной иномаркой прекратились. Материальный ущерб составил 470 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские на Липецкой улице задержали подозреваемого – неработающего 33-летнего жителя столицы. Похищенным автомобилем он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22