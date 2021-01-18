Согласно справке об исследовании порошкообразное вещество является наркотическим средством - мефедроном...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства в особо крупном размере.В полицию поступило сообщение о том, что в квартиру одного из домов на Новокузнецкой улице ворвались граждане с оружием. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские.Знакомая звонившего пояснила, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, и никаких посторонних граждан в квартире нет.В результате осмотра квартиры сотрудники полиции в квартире обнаружили и изъяли 3 пакета с растительным веществом неизвестного происхождения, 2 прозрачных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно справке об исследовании порошкообразное вещество является наркотическим средством - мефедроном, общей массой более 820 граммов. Остальное изъятое находятся на исследовании.54-летний подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Со слов задержанного наркотическое средство хранилось в данной квартире с целью дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60