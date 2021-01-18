Злоумышленник находил в сети Интернет продавцов мобильной, компьютерной или бытовой техники, приобретал ее, расплачиваясь поддельными купюрами, и в дальнейшем выставлял на продажу на сайтах частных объявлений...

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО при участии коллег из Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержали жителя столицы по подозрению в сбыте поддельных денег и покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина.Ранее в полицию поступили заявления от двоих граждан. По их словам, они разместили в сети Интернет объявления о продаже техники. К ним позвонил потенциальный покупатель, с которым они впоследствии встретились. Незнакомец расплатился за товар наличными денежными средствами, которые, как выяснилось позже, имели признаки подделки, что в дальнейшем было подтверждено проведенным исследованием.В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель столицы.Оперативники установили, что злоумышленник находил в сети Интернет продавцов мобильной, компьютерной или бытовой техники, приобретал ее, расплачиваясь поддельными купюрами, и в дальнейшем выставлял на продажу на сайтах частных объявлений.При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей, вещество неизвестного происхождения, в том числе растительного, а также мобильную, компьютерную и бытовую технику, предположительно приобретенную подозреваемым. Кроме того, обнаружены предметы, используемые для приготовления наркотических средств и психотропных веществ.Согласно результатам исследования изъятый материал, общей массой более 160 граммов, содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин. Вещество растительного происхождения и банкноты направлены на экспертизу.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников преступления.Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники УВД по ЮАО обращаются ко всем гражданам, возможно пострадавшим от противоправной деятельности задержанного, с просьбой звонить по телефону: (499) 320-55-16 или в «102» (с мобильных телефонов – 112).Полицейские УВД по ЮАО напоминают, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, рекомендовано соблюдать следующие правила:- не разменивайте купюры незнакомым лицам;- при продаже автомобиля или недвижимости, компьютерной или бытовой техники лучше проверить получаемую наличность в банке;- если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;- если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22