Россия не допустит военной победы Украины в Донбассе, заявил политолог Михаил Погребинский. Новый виток боевых действий в регионе может привести к потере Незалежной своей государственности, предупредил эксперт.

Россия не допустит военной победы Украины в Донбассе, заявил политолог Михаил Погребинский. Новый виток боевых действий в регионе может привести к потере Незалежной своей государственности, предупредил эксперт.По его словам, так называемая партия войны представлена не только в украинской оппозиции, но и в окружении президента Владимира Зеленского. Идеи военного блицкрига в Донбассе достаточно популярны, отметил политолог.Погребинский напомнил, что в Киеве хотят получить поддержку от США, Великобритании и Турции. Украинское руководство надеется на поставки вооружений и очередные антироссийские санкции, поянил эксперт.Но такое развитие событий маловероятно, полагает аналитик. "Любая помощь "друзей Украины" в принципе не способна противостоять гарантиям недопущения военной победы над Донбассом, публично и неоднократно сформулированным Владимиром Путиным", – цитирует эксперта "Независимая газета".Погребинский считает, что возобновление войны в Донбассе приведет к разгрому украинской армии и потере Незалежной своей государственности. Новое американское руководство хорошо осознает эти риски, резюмировал аналитик.Напомним, что прекращение войны в Донбассе Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали на саммите в Парижев декабре 2019 года. Президенты договорились об обмене военнопленными и отводе вооружений. Но боевые действия продолжаются.Окончание войны в Донбассе было одним из основных предвыборных обещаний Зеленского. В недавнем интервью BBC он заявил, что уйдет в отставку, если не сможет достичь мира на востоке страны.