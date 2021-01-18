Свои пробоины она получила после схода поезда с рельсов у станции Новки.

Одну из цистерн, которые сошли с рельс на станции Новки в Камешковском районе выставили на продажу. Объявление размещено на площадке для реализации повреждённых авто. Стартовая цена – 100 тысяч рублей.Торги завершатся 21 января. Новый владелец, если таковой появится, заберёт товар с места крушения поезда.Напомним, что 16 ноября во Владимирской области на железной дороге произошла авария, в результате которой с путей сошли 34 вагона. Итогом ЧП стала смерть дорожного рабочего и разлив мазута на площади около 10 тысяч квадратных метров.Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации завершилась во второй половине декабря.